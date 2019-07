Tudó, Ramírez i Lomero estan preparats per competir a Corea

Ja estan a punt per afrontar el repte. L’equip encarregat de representar Andorra al Mundial de Gwangju (Corea del Sud) està format per Mònica Ramírez, Nàdia Tudó i Bernat Lomero. Per a Ramírez serà la sisena participació en uns Mundials després que s’iniciés el 2009 a Roma, Tudó assumirà la seva segona participació després d’estrenar-se el 2015 a Kazan i Lomero debutarà enguany. Qui també s’estrena, però no precisament a la piscina, és Hocine Haciane, que serà l’entrenador de l’equip en aquesta 18a edició del campionat de piscina llarga que es disputarà del 21 al 27 de juliol.

Haciane, que hi havia participat com a nedador en quatre edicions entre el 2003 i el 2011, va afirmar que el principal objectiu de la competició és millorar la marca personal dels atletes. Així mateix, el director tècnic de la federació, Xavi Torrallardona, va exposar que l’objectiu de l’ens és «anar creixent progressivament i que tornem del campionat amb el màxim nombre de marques personals, que amb els nedadors que portem seran rècords nacionals».

Haciane es va mostrar molt il·lusionat davant del repte que suposa el seu debut en el Mundial com a entrenador i es va mostrar confiat amb el seu equip: «La Mònica és un valor segur de la natació, porta molts anys nedant i ajudarà a tot l’equip amb la seva experiència; la Nàdia ha estat la nedadora estrella de l’any i ha estat la primera a obtenir una medalla d’or als Jocs dels Petits Estats. I el Bernat debuta però els vull aportar la part psicològica i molta energia».

Presentació reivindicativa

La federació va aprofitar la presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, per manifestar els problemes que tenen per entrenar des de l’incendi dels Serradells i les instal·lacions que necessiten. «Ja ha fet la carta als Reis», bromejava la ministra. Així mateix, van explicar que la conciliació per part dels atletes que estan estudiant és complicada.

«A partir dels 18 anys ens marxen els esportistes i aquí tenim un hàndicap important i si des dels grans estaments ajudem, crec que en un futur podrem estar entre els tres o quatre millors països dels Jocs dels Petits Estats», apuntava Torrallardona. Riva va indicar que estudiarien quins esports necessiten implementar un programa per compatibilitzar-ho. «L’esquí ha obert una idea a la qual altres esports s’estan sumant i ho volem estudiar», afirmava.