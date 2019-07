Pluja, lesió i retirada en el primer dia de Copa Davis

El temps donava una petita treva i el debutant Jesús Muro entrava a la pista. Li tocava enfrontar-se al maltès Mathew Asciak, però les males condicions de la pista que, segons Èric Cervós, «estava massa humida i tenia massa terra» li van jugar una mala passada. Cervós va explicar que «se li ha clavat el peu i el genoll i això ha fet que caigués. L’ha atès el fisioterapeuta però el dolor de la zona dels isquiotibials no l’ha deixat continuar i s’ha vist obligat a abandonar quan tot just començaven. Perdia 1-3». «Ara es troba millor però li seguiran fent proves. La seva baixa seria un cop dur perquè la Davis és dura físicament i cada jugador compta molt», afegia.

Amb el peu esquerre. Es podria dir que l’equip que representa Andorra a la Copa Davis va iniciar-se a la competició d’aquesta manera. La pluja va ser la gran protagonista de la primera jornada a San Marino i és que els partits, que havien de començar a les 11.00 hores, es van haver d’ajornar a les 14 perquè no parava de ploure.

