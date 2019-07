Els comerços del Centre Històric fan una crida a la calma davant dels assalts

La presidenta de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, Anna Riberaygua, va fer ahir una crida a la calma davant dels darrers assalts a locals d’oci nocturn de la capital. «Des de l’associació hem parlat amb els diferents restauradors de la zona i la normalitat és absoluta» va sostenir Riberaygua en relació a les presumptes agressions per part d’encaputxats que haurien usat una arma blanca per intimidar. «Ens fa por que hi hagi una mena de pànic», va comentar Riberaygua respecte al clima d’alarmisme generat en les darreres hores, raó per la qual va insistir a assenyalar que «crec que són casos aïllats». A més, va assegurar que no hi va haver cap incidència el passat cap de setmana.

Tal com va confirmar la presidenta de l’associació, un d’aquest casos va ocórrer a l’Artist Piano Bar, situat al carrer de l’Alzinaret, divendres passat a la matinada. Segons fonts policials, els fets van succeir quan el propietari de l’establiment ja tenia les portes tancades al públic. En aquells moments l’empresari es trobava sol al seu local i presumptament dos assaltants encaputxats l’haurien agredit amb un ganivet. El mateix denunciant va donat el crit d’alerta a la policia però quan va venir la patrulla els assaltants ja no hi eren al local. Segons va informar l’ANA, els assaltants no es van emportar els diners de la caixa. De moment no hi ha cap detingut i la investigació segueix oberta. Per la seva banda, fonts de l’hospital no tenen constància d’haver atès d’urgències a cap individu ferit per apunyalament.

Respecte al segon episodi, va tenir lloc a The Harlem Bar, ubicat al Carrer de la Vall, el passat 30 de juny a les 3.50 hores de la matinada. Com en el darrer cas, s’hauria produït una agressió al propietari de l’establiment i presumptament tampoc hi hauria cap objectiu econòmic, ja que la caixa va romandre intacta.