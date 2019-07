Un repte amb Honor

El VPC va acabar la temporada sense poder posar la cirereta al pastís. Però, tot i que no es van endur el Bouclier, van assolir l’ascens a la divisió d’Honor. Una gesta que els porta a afrontar el nou curs amb molta il·lusió. El repte començarà el dia 6 d’agost, quan arrenqui la pretemporada, encara que, a falta de confirmació oficial, la competició no ho farà fins al cap de setmana del 14 i 15 de setembre. De cara a aquesta temporada, el tècnic Jonathan Xepi Garcia va indicar que «la paraula és il·lusió. Sempre que s’arriba a una categoria nova l’has d’afrontar amb molta il·lusió i respecte. El gran objectiu serà mantenir-se en aquesta categoria i arribar el més lluny possible». «El grup té ganes de començar ja. Estem molt emocionats. Ens mereixíem tornar a estar a Honor, a veure com va», afegia.

Baixes

Un altre dels objectius que s’han establert tenint en compte les baixes dels georgians Beka Mtxelidze i Lasha Taveridze és «recuperar el jugador andorrà que està amb nosaltres a la selecció però no amb el club. És essencial tenir el màxim nombre d’andorrans possibles perquè tenen molt de nivell». En aquest sentit, va indicar que «hem perdut el Roger Canturri i també el Ricardo Quintino per problemes amb la conciliació laboral o estudiantil. El Marc Saura també té un projecte professional i encara no sabem si haurà de marxar. Això afecta, sobretot emocionalment, però tenim una plantilla molt àmplia i, esportivament, no crec que tinguem problemes».

Quant a les baixes dels georgians va apreciar que «sempre és una pena per a nosaltres. Ja feia dos anys que estaven al club però l’esport és així i esperem que les altes cobreixin amb escreix aquests que han marxat. De totes maneres, el grup té moltes ganes».

Incògnita

Pel que fa a les noves incorporacions, el tècnic va voler mantenir la intriga: «Tindrem dues o tres altes però encara no està tancat del tot, farem una roda de premsa per anunciar-les entre la setmana que ve i la pròxima». El VPC presenta una plantilla bastant jove, és per això que, en ser preguntat, va exposar que «és veritat que a l’equip hi ha més joves que gent experimentada però crec que tenim un molt bon equip i la gent experimentada és qui porta la batuta. Ens hem fixat més en les qualitats tècniques i tàctiques dels jugadors i no tant en l’experiència. Crec que els líders de l’equip ja estan ben definits».

El repte del pressupost

En acabar la temporada, Paul Alieu, president del VPC Andorra, va expressar que de cara a la nova temporada l’objectiu seria mantenir la categoria en el primer any perquè en paraules d’Alieu, «no podem aspirar a més». «Depèn de molts factors, com són els diners i els jugadors i, si estem amb el mateix pressupost, que espero poder incrementar, és complicat». «El cas del rugbi no és el del futbol o del bàsquet», assegurava. Així mateix, va indicar que per fer un equip potent i estar entre els primers, es necessitaria un pressupost de 250.000 o 300.000 euros mentre que l’actual és de 180.000.

«Treballem per veure si els espònsors volen incrementar una mica més però les subvencions de Govern ja estan tancades i s’haurà d’esperar a les pròximes, per tant, no ens queda més remei que buscar més patrocinadors», afirmava.

Els rivals

A la Divisió d’Honor, s’estableixen quatre grups de 10 equips cadascun. El VPC va quedar encaixat en el grup 2 i, sobre els oponents, Garcia va valorar que «ens ha tocat un grup on no tenim cap rival de l’any passat perquè dels que van ascendir no ens ha tocat cap». Tot i això, va comentar que «tenim alguns oponents que són de la regió de Montpelier i més desconeguts: El Maureilhan, el Montredon i el Canton d’Alban. Després tenim uns vells coneguts que són l’Avenir Bleu et Blanc, la Salvetat i Muret. També tenim dos derbis que són Laroque i Tarascon».