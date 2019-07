Sense data per a la reunió de poble de la tirolina

La reunió de poble a Sant Julià de Lòria per tractar la construcció d’una tirolina a Naturlandia no es realitzarà demà tal com estava previst per el comú. Segons va poder saber EL PERIÒDIC, encara no hi ha data oficial per a celebració d’aquesta reunió i el més probable és que aquesta no es produeixi, almenys, fins la setmana que ve. De fet, aquest seria el segon endarreriment ja que en un principi la reunió de poble estava prevista per al 2 de juliol però la corporació va posposar la data.

Cal recordar que la plataforma ciutadana Desperta Laurèdia ja va emetre un comunicat en el qual assenyalava que el canvi de data de la reunió de poble es devia a una «clara voluntat que l’afluència sigui baixa». El portaveu del moviment, Cerni Cairat, ja va fer públic el seu malestar pel fet de no haver rebut cap resposta a la sol·licitud d’informació presentada el 29 de maig sobre el projecte de construcció de la tirolina.

Tenint en compte que a finals d’aquest mes es complirà el termini de dos mesos d’ençà la presentació de la sol·licitud, Cairat va avançar que «si no ens responen no descartem presentar un recurs administratiu per aconseguir la informació». Arribar a anar més enllà, no està decidit, ja que de moment volen anar pas per pas i veure com acaba la situació.