La reconstrucció dels Serradells costarà uns 4 milions d’euros

«Encara és una mica aviat per anunciar una xifra, però no crec que arribem als 4 milions d’euros», va avançar ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, en referència a la reconstrucció dels Serradells. Segons ella mateixa va informar, en els pròxims dies l’equip encarregat de la desconstrucció i la reconstrucció de la part més afectada del centre esportiu entregarà un informe de danys al comú, a partir del qual es podran adjudicar els treballs finals perquè aquests comencin «al setembre o principis d’octubre». D’aquesta manera, Marsol va negar que l’import de les obres sumés entre 7 i 8 milions, tal com es va calcular inicialment, tot i reafirmar que «la companyia d’assegurances del comú respon al 100% dels costos». També serà aquesta companyia la que, segons Marsol, buscarà les responsabilitats amb les altres empreses d’assegurances que tenien adjudicades l’obra quan es va provocar l’incendi.

Bona acollida de l’aquaparc

Precisament, el fet que la piscina exterior dels Serradells no estigui disponible aquest estiu, va obligar la corporació a buscar una alternativa «en qüestió d’un o dos dies». La solució va ser instal·lar un aquaparc inflable a l’Estadi Comunal Joan Samarra que «està funcionant molt bé», en paraules de la cònsol. «Els infants estan encantats de la vida [...] Fa molt de temps que demanaven un lloc així», va assegurar Marsol, tot deixant la porta oberta a repetir l’experiència l’estiu que ve.



Malgrat la bona acollida pública, des del comú són conscients que el preu de l’entrada –3 euros per a les persones no sòcies dels Serradells i gratuïta per a les sòcies– no amortitzarà el cost de tota la instal·lació d’inflables. «Tant de bo l’amortitzés, però el nostre pensament mai va ser aquest. És la solució que vam trobar pels socis dels Serradells i per a la resta de ciutadans», va admetre Marsol. Així i tot, la màxima responsable de la capital va assegurar que la iniciativa funciona tan bé que «en un sol dia vam fer 400 euros de caixa».