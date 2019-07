El Funicamp inicia aquest dissabte la temporada d’estiu

El Funicamp donarà el tret de sortida de la campanya d’estiu aquest proper dissabte 20 de juliol. L’emblemàtic giny, que estarà obert fins el 8 de setembre, obrirà les portes amb un ampli ventall d’activitats dirigides a tota mena de públics, coincidint amb l’inici de la temporada alta, període en el que el Principat rep més afluència de visitants a l’estiu.

El Funicamp és un dels ginys més llargs d’Europa amb 6.137 metres de longitud que s’assoleixen amb 25 minuts de trajecte mentre se sobrevolen les vistes de la vall dels Cortals. La base de la instal·lació és al poble d’Encamp a 1.333 metres i l’arribada és a 2.502 metres d’altitud, el punt més alt de Grandvalira, amb accés via remuntador amb cabina.

Un cop a l’arribada del Funicamp, l’oferta d’activitats és diversa, amb excursions en vehicle tot terreny (4x4), senderisme i rutes cicloturístiques en bicicleta de muntanya, entre d’altres. El punt de partida de les sortides en totterreny és des de Solanelles (arribada del Funicamp) i s’ofereixen dues possibilitats: excursió fins a Cubil o fins el llac de Pessons.

Una de les activitats més sol·licitades pels visitants a l’estiu és la descoberta del patrimoni cultural i històric a partir d’una visita a l’Orri del Cubil, que finalitza amb l’excursió al Llac de Pessons del sector Grau Roig de Grandvalira, una localització que convida a uns instants de desconnexió a la terrassa del bar-restaurant i a gaudir d’unes vistes excepcionals.

La pujada amb el Funicamp també ofereix la possibilitat de fer una parada a l’estació intermèdia per poder gaudir d’una passejada per la vall dels Cortals, fotografiar la peculiaritat del seu paisatge rural i de muntanya, fer escalada al rocòdrom exterior dels Cortals, una via ferrada o múltiples rutes a peu, entre d’altres.

Pel que fa als serveis de restauració, la terrassa de Solanelles romandrà oberta amb l’oferta de cafeteria i l’AndBurguer amb varietat d’hamburgueses de carn 100% autòctona.