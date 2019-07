Tal dia com avui de fa set anys

El fins aleshores secretari d’Estat d’Interior, Xavier Espot, va assegurar que el seu relleu «no s’ha de veure com un trencament o un final, sinó com una continuïtat amb el projecte del Govern i amb la línia del ministre Vila». El nou ministre va agrair la confiança que han depositat en ell el cap de Govern i Marc Vila.

