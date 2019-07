L’Open Internacional tindrà 15 Grans Mestres

L’Open Internacional d’Escacs d’Andorra celebrarà la seva 37a edició del 27 de juliol al 4 d’agost i serà la que tindrà més qualitat, ja que hi participaran 15 Grans Mestres i 15 Mestres Internacionals d’un total de 48 participants titulats, fet que suposa que sigui el torneig amb més nivell dels que s’ha celebrat fins ara. En aquest sentit, ahir hi havia 146 inscrits, 131 homes i 15 dones i, per tant, es preveu arribar als 150, xifra màxima de jugadors que es pot acollir si es vol fer un torneig de qualitat. Hi participaran un total de 24 nacionalitats.

Per un altre costat, un altre any, l’Hotel Panorama acollirà la prova i comptarà amb el suport de Vallbanc, fet que permetrà que l’esdeveniment no acabi amb dèficit, tal com va passar en la darrera edició, en la qual la Federació d’Escacs Valls d’Andorra va haver de fer-li front. Així, es repartiran un total de 10.000 euros en premis, guanyant 2.100 euros el primer classificat, 1.500 el segon i 1.000 el tercer. Pel que fa a la delegació nacional, hi participarà l’equip que va vèncer al Campionat dels Petits Estats d’Europa i que va estar format per Robert Alomà, Jordi Fluvià, Daniel Gómez i Raül García, a més d’alguns joves. Qui no hi prendrà part serà Òscar de la Riva, que es dedicarà a fer tasques d’administració i d’organització del certament internacional.

En aquest sentit, el president de l’entitat, Francesc Rechi, va explicar ahir que «és un dels tornejos més forts del Circuit Català d’Escacs» i va recordar que «com a novetat, es farà la retransmissió per internet dels darrers cinc o sis taulells del dia». «El que cal destacar és l’aspecte qualitatiu de la prova, sobretot perquè tindrem els campions catalans sub-16 i sub-18», reiterava i assegurava que «estarà molt disputat perquè tindrem presència de Grans Mestres que estan de ruta per Europa».