La delegació nacional viatja amb cinc esportistes

Pel que fa a objectius, l’important no és repetir una medalla sinó millorar les marques personals i veure el nivell dels atletes. Cal recordar que Lea Adam va fer medalla l’any 2017.

La delegació andorrana al Festival Olímpic de la Joventut Europea viatja aquest dissabte a Bakú per començar a competir diumenge. Comptarà amb cinc esportistes d’entre 14 i 17 anys. En atletisme, competiran Carla Marsol i Arnau Roig, ho faran en els 100 i en els 200 metres llisos. Abraham Férriz serà el tècnic. En natació, Anna Isal participarà en els 100 i 200 esquena mentre que Aleix Férriz ho farà en els 50, els 100 estil lliure i els 100 esquena. Xavier Torrallardona serà el tècnic. Finalment, Joan Prat participarà en exercici de terra, salt de poltre, cavall amb arcs, anelles, paral·leles i barra fixa. Lluís Márquez serà el tècnic. Igualment, Jordi Orteu repetirà com a cap de missió.

