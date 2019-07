Inici i final explosius

L’FC Andorra ja coneix el calendari de la Tercera Divisió i destaca perquè tindrà un començament i un final extremadament complicats, ja que els duels més importants seran a les primeres i a les darreres jornades. En aquest sentit, els tricolor, que ja s’han reforçat amb Javi Martos, Raúl Feher i Diego Huesca, debutaran contra el Terrassa a l’Estadi Olímpic, l’1 de setembre. Precisament, els vallesans són també els rivals a la Copa Catalunya.

Després, si no s’acorda suspendre el partit pels compromisos dels jugadors internacionals, l’EC Granollers visitarà el Prada de Moles, serà el 8 de setembre. Cal recordar que el dia 7 de setembre la selecció jugarà contra Turquia al Besiktas Park d’Istanbul i el dia 10 de setembre els del Principat ho faran a Saint-Denis contra la totpoderosa selecció francesa. Curiosament, si aquest partit s’acaba jugant, l’EC Granollers tampoc podrà comptar amb dos internacionals, ja que Marc Garcia i Max Llovera també estaran convocats amb la selecció del Principat. En aquest sentit, no hi ha prou convocats amb la selecció per poder suspendre automàticament el partit per falta de jugadors i s’haurà de valorar amb els dos equips, encara que l’Andorra intentarà suspendre’l perquè suposaria un desavantatge important per a l’entitat.

Els tricolor acabaran la competició contra l’Hospitalet, el Vilafranca, el Sant Andreu i l’Europa

Després, l’11 de setembre, els tricolor tenen un altre duel d’alt voltatge, serà contra la UE Vilassar de Mar, un equip recentment ascendit a la Tercera Divisió que es voldrà revenjar del club del Principat, després que els de Gabri García superessin l’equip a la final del Campionat de Catalunya Amateur 2018-2019 per 0 a 2, victòria que va servir perquè l’Andorra es classifiqués per disputar la ronda prèvia de la Copa del Rei. Així mateix, al setembre també jugaran contra la UE Figueres, l’FC Cerdanyola i la UE Sants.

La primera volta acabarà contra el CE Europa, el 12 de gener, i la segona començarà la setmana següent, en la qual l’Andorra rebrà al Terrassa. Finalment, en les darreres quatre jornades de la competició, visitarà l’Hospitalet, rebrà la UE Sant Andreu i l’FC Vilafranca i acabarà la competició al Nou Sardenya, contra l’Europa. En aquest sentit, el director esportiu de l’Andorra, Jaume Nogués, va explicar a EL PERIÒDIC que «al final, d’una manera o d’una altra, has de jugar contra tots, però comencem contra un dels grossos de la competició». «El Terrassa és un dels rivals a batre, al seu camp, però el que ens marca és el final de lliga, que és molt dur, acabem amb quatre duels molt complicats», assegurava i remarcava que «és una lliga molt competitiva, serà tot molt disputat». «Comencem i acabem molt forts», sentenciava.

Així, per aconseguir l’ascens, «els rivals a batre seran l’Europa, el Terrassa, el Sant Andreu, l’Hospitalet, el Peralada i la Pobla de Mafumet, són molts equips que estaran molt bé», destacava i afegia que «hi haurà alguna sorpresa». «Les dues competicions que hem de començar ens ha tocat contra el Terrassa, per a mi és dels rivals més durs de la categoria, s’han reforçat molt bé i serà, de nou, un partit molt complicat», manifestava.

«Hem de lluitar per ser a dalt, hi ha molts factors, però estem fent una plantilla per estar allà, encara que han de sortir les coses, però l’objectiu és lluitar per ascendir», reiterava i, pel que fa a la confecció de la nova plantilla, va comentar que «estem lluitant per tancar algun fitxatge més, però és llarg perquè ara comença el mercat de Segona B, per tant, hem de tenir molta paciència i no equivocar-nos, s’ha de fer bé i assegurar-nos bé». «Tenim un parell de jugadors molt avançats i aviat esperem poder fer-los públics», indicava.