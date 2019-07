El comú insisteix en tenir la tirolina a finals d’any tot i el retard en el permís

Els càlculs del Comú de Sant Julià de Lòria per tenir enllestida la tirolina a finals d’any comptaven en tenir els permisos del Govern al juny i així començar les obres al juliol. A hores d’ara, la corporació ja ha entregat els documents corresponents a l’administració general però segueix sense tenir-ne resposta, el que dificulta que el projecte pugui estar enllestit abans que s’acabi el mandat comunal, tal com esperava el cònsol actual, Josep Miquel Vila.



De moment, de la iniciativa han transcendit els punts principals sense un detall en profunditat. Amb l’objectiu precisament d’explicar el projecte més profundament, el comú va prometre dur a terme una reunió de poble a principis de juliol i donar a conèixer els informes econòmics i tècnics que han d’avalar la construcció del nou giny. En un inici, la reunió es va fixar pel 2 de juliol però el comú la va retardar fins avui. Finalment, però, ha quedat cancel·lada a l’espera d’una nova data, la qual cosa ha fet créixer encara més els dubtes sobre la iniciativa als més escèptics amb el projecte. «M’imagino que aquest projecte de la tirolina no està encara prou madur o han decidit continuar endavant sense donar explicacions», va apuntar Joan Albert Farré després de conèixer el darrer aplaçament de la reunió de poble.

Pocs detalls sobre el projecte

Les explicacions, de fet, fa temps que les va demanar l’oposició comunal, així com recentment també ho ha fet la nova plataforma ciutadana Desperta Laurèdia. Amb aquesta voluntat, a finals de la setmana passada i a principis d’aquesta, el cònsol s’ha reunit amb diversos grups de persones per exposar-los els punts més rellevants del projecte. Segons han indicat diverses fonts consultades, el mandatari comunal tampoc va acabar de desglossar la iniciativa i la majoria de punts que es van posar sobre la taula a la reunió ja eren coneguts.



A tall d’exemple les fonts van recordar que el cost global serà d’uns 5,5 milions d’euros i que la voluntat és que quedin coberts per una emissió d’accions, de les quals el 30% se les quedaria l’empresa constructora per un valor aproximat d’1,5 milions d’euros. Des de l’oposició, consideren que aquesta fórmula no és bona i demanen que la part que concerneix a l’obra civil es faci mitjançant un concurs públic per assegurar-ne la transparència i evitar tràfic d’influències. De fet, els dos consellers d’UL, Farré i Rossend Duró van indicar que «la tirolina pot ser un bon projecte per Naturlandia però sense conèixer-ne els detalls de viabilitat és difícil posicionar-se».



Un altre aspecte que ja es coneixia i que el cònsol va reiterar en les reunions mantingudes és que el preu de l’entrada al parc s’incrementarà sis euros amb la nova atracció. Aquells que ho prefereixin, també podran comprar l’entrada de la tirolina a part. Segons les fonts, però, no es va saber detallar quina part dels beneficis aniran a parar a la nova societat –que es vol crear per edificar la tirolina– i quina a Camprabassa.



Tampoc va quedar clar, segons diverses fonts, com s’organitzarà la partida de personal que serà necessària per cobrir les necessitats de la tirolina. És a dir, s’ha de definir si seran contractats per la nova societat o per l’actual. Tampoc es va desvetllar quan i quin és el resultat de l’estudi mediambiental del projecte, imprescindible per construir el giny de muntanya.



En tot cas, el que està clar és que aquesta no és la primera vegada que el comú intenta revitalitzar Naturlandia amb un nou projecte però de moment tots han sigut un fracàs. El ràfting es va plantejar com una solució per donar vida al poble i després de començar-ne les obres va quedar aturat. Ara, es parla de tornar-lo a engegar afegint-hi la possibilitat d’unes canoes. Prèviament, el comú també va intentar potenciar més el giny estrella del parc, el Tobotronc, amb la instal·lació d’uns llums que permetessin que l’atracció funcionés de nit. La corporació, però, va comprar els llums abans de tenir els permisos del Govern, que finalment van ser negatius per la manca de mesures de seguretat establertes en el pla presentat. Ara, i tenint en compte els precedents, diverses fonts consultades de Sant Julià, temen que el comú tiri pel dret amb un projecte poc concret abans de tenir els permisos del Govern i la inquietud creix després que les explicacions no parin d’endarrerir-se.