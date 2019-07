Pacte amb el Múrcia per no igualar l’oferta per Luz

El MoraBanc Andorra va arribar ahir a un acord amb l’UCAM Múrcia i, finalment, va decidir no igualar l’oferta per Rafa Luz i, per tant, ja és nou jugador del club murcià després que l’entitat anunciés ahir el seu fitxatge per dues temporades. En aquest context, el club va emetre un comunicat agraint «la professionalitat de la temporada que ha estat tricolor» i li va desitjar molta sort en el futur.

El Múrcia havia presentat una oferta pel base el dijous passat i els andorrans tenien fins ahir a les 23.59 hores per igualar les condicions però finalment, hi va haver un pacte entre els clubs que ha evitat que s’hagi d’arribar a un acord econòmic. En aquesta temporada, el brasiler va aconseguir una mitjana de 5,4 punts per partit, 2,5 assistències i 6,9 punts de valoració amb els tricolor. «Estic molt il·lusionat per aquesta oportunitat, gràcies a tots pels missatges que m’heu fet arribar aquests dies, però ja està tot arreglat», va explicar el jugador a Twitter.

El curs comença el 24 de setembre

Per altra banda, ahir es va donar a conèixer el calendari de la nova temporada. La fase regular de la lliga començarà amb una doble jornada del 24 al 29 de setembre. El 9 i 10 de maig acabarà la fase i el 12 començaran els play-off. Així, la Copa del Rei es disputarà entre el 13 i el 16 de febrer a Màlaga.