Senglin assegura que fitxar pel MoraBanc és «la millor decisió»

El nou fitxatge del MoraBanc, Jeremy Senglin, va explicar que venir a Andorra és una decisió encertada perquè «jugaré al següent nivell, és la millor decisió». «La meva idea és anar cada temporada més amunt i ser millor, m’encanten els desafiaments que m’empenyin a ser millor i la lliga ACB i el MoraBanc Andorra en són un», manifestava.

En aquest context, va remarcar que «he anat veient que és un equip d’alt nivell que sempre lluita per objectius importants com la temporada passada a EuroCup» i que «la lliga espanyola per mi és un desafiament que volia tenir perquè crec que és la millor d’Europa». «Andorra sempre competeix, o per jugar play-off a l’ACB o quedant-se a prop de jugar la final de l’EuroCup i això és el que vull per a mi, competir al màxim nivell», sentenciava. «Sóc una persona sempre positiva i espero una temporada de victòries competint contra tothom», remarcava i assegurava que «sóc un anotador abans que res, és cert, però puc rebotar o assistir si és necessari, he d’estar sempre preparat per ajudar l’equip a guanyar, aquest és el meu joc».