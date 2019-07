Comença una nova edició de l’Andorra Ultra Trail

Avui, a les 7 del matí, comença l’Andorra Ultra Trail Vallnord amb l’Eufòria, una cursa de 233 quilòmetres i amb 20.000 metres de desnivell positiu. En total, hi participaran 3.300 corredors de més de 50 països diferents entre tots els recorreguts, una xifra que suposa un autèntic rècord per a la prova i, per tant, la competició queda més que consolidada, havent-se convertit en una cita internacional atractiva per la seva duresa extrema.

Així, divendres, a les 7 del matí, es donarà el tret de sortida a la Ronda dels Cims, de 170 quilòmetres i 13.500 metres de desnivell mentre que el mateix dia, a les 22 hores, començarà la Mític, de 112 quilòmetres i 9.700 metres de desnivell. Dues hores després, també sortiran els corredors de la Celestrail, de 83 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell.

L’endemà, a les 8 del matí, es disputarà la mítica Marató dels Cims, de 42,5 quilòmetres, 3.000 metres de desnivell. Així mateix, a les 9, es disputarà la Tamarro, de 2,5 quilòmetres. Diumenge es correrà la Solidaritrail, de 10 quilòmetres.