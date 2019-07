Tres concerts per acabar el mes al cicle ONCA Bàsic

La setena edició del cicle ONCA Bàsic continua fins a concloure el mes amb tres actuacions. Són concerts de petit format protagonitzats per músics la major part d’ells andorrans o residents al país, en formats que van des d’un sol instrument fins al quintet.

El 21 de juliol el Duo Cello Sax, compost per Efrem Roca (saxofon) i Mireia Planas (violoncel), presentarà Sonoritats a Sant Serni de Llorts a les 12.00 hores, tancant d’aquesta manera la gira desenvolupada per Canillo, Encamp i Ordino. El 24 serà el torn del Duo Divertimento, format per David Font Bernet (guitarra) i Elizabeth Downes (flauta), que presentarà el seu programa Un vespre de divertimento a Cal Pal de la Cortinada (21.00 h). Aquesta actuació compta amb la col·laboració de les Nits obertes d’Ordino i és la primera ocasió en què el cicle incorpora aquest espai de la parròquia d’Ordino. Per acabar el mes de juliol, el 27 el Duo de cine format per Alexandre Arajol (violí) i Míriam Manubens (piano) interpretarà Un menú de cine al Museu Casa Rull de Sispony (21.00 h) amb motiu de les Nits d’estiu als museus.Totes les actuacions són d’entrada lliure fent reserva prèvia.