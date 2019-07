Videovigilància al nou parc de la Serradora

Santa Coloma estrena avui el parc de la Serradora i ja des de la posada en funcionament d’aquesta instal·lació es disposarà de videovigilància i vigilància les 24 hores. El Comú d’Andorra la Vella ha optat per aquesta mesura de seguretat, que també s’ha aplicat al Parc Central, amb la voluntat que simpliment tingui un efecte disuasori. De fet, des de la corporació es va reconèixer que s’espera que això serveixi per evitar bretolades. Així, ahir el comú de la capital va convocar un concurs nacional per adjudicar el servei de vigilància presencial.



Tal com van informart des de la corporació, mentre no es resol aquesta convocatòria (les empreses tenen temps fins al 19 d’agost per presentar les seves ofertes), s’ha procedit a fer una demanda de preus i s’ha contractat una empresa de vigilància alternativa, seguint els criteris de contractació pública.

El parc de la Serradora es troba a tocar de l’aparcament del mateix nom, del passeig del riu i de l’escola andorrana i té una extensió de 1.200 metres quadrats.



El cost final del projecte, va informar el comú en un comunicat, ha estat de 404.261 euros i és la primera fase del parc fluvial que preveu el pla urbanístic comunal. Aquest nou espai inclou també un skate park, una àrea de repòs i un circuit pump track per a bicicletes.

La proposta va néixer l’any passat, a petició del tercer Consell d’Infants de la parròquia.