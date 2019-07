El CSJ demana una dotzena d’efectius i canvis legislatius

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va entregar fa uns dies al cap de Govern, Xavier Espot, i al ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, un document «molt ben argumentat» amb totes les demandes de la instirució. Concretament, Casadevall es va referir a la necessitat d’incrementar els recursos humans del Consell amb la incorporació d’una dotzena de persones: dos batlles, diversos secretaris judicials, oficials, administratius i tècnics per a tasques d’arxiu i comptabilitat. En aquest sentit, el màxim responsable del Consell Superior va recordar que «calen batlles i magistrats de reforç o suplents per poder cobrir eventualitats» en casos de recusació judicial, com el de BPA, o sinó «els judicis no acabaran mai o arribarà un moment en què no podrem jutjar».

A més, el president va reiterar la importància d’una modificació legislativa que permeti «agilitzar la nostra feina» i altres modificacions incloses en la Llei qualificada de Justícia. «Ara hem de fer un treball explicant què pretenem amb aquests canvis i el Govern entrarà una modificació al Consell General per acabar-ho d’ajustar», va explicar Casadevall, tot recordant que les millores són urgents, ja que actualment el sistema funciona d’acord amb la llei que es va redactar l’any 1993. L’actualització del text també contemplaria, precisament, disposar dels batlles i magistrats suplents que reclama Casadevall.

El ministre Rossell, per la seva banda, va assegurar haver pres nota de totes les demandes i que en la partida pressupostària de l’any que ve s’inclourà l’ampliació del personal.

Pel que fa a la nova Seu de la Justícia, el president del Consell Superior va pronosticar que s’hi podran traslladar a partir del mes de març i a tots els que critiquen que l’edifici és «massa gran», els va replicar que simplement és «molt gran» perquè compta amb les instal·lacions adequades i necessàries per a una seu d’aquestes característiques, com una sala específica per a macrojudicis. Aquí és on s’hauria de celebrar el judici del cas BPA, tot i que no s’arribarà a temps, ja que la seva represa està prevista pel 16 de setembre –i les obres del nou edifici encara no hauran acabat–. «De moment celebrarem el judici a la sala que tenim llogada a la CASS i quan tinguem el nou edifici, el continuarem allà», va afirmar Casadevall.



El president del CSJ va fer aquestes declaracions en l’acte de renovació de càrrec de les batlles Laura Rodríguez i Sònia Tumi ahir al matí a la Casa de la Vall.