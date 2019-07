El MoraBanc presenta una oferta per Hannah

El MoraBanc va presentar ahir una oferta per Clevin Hannah, jugador subjecte al dret de tanteig per part de l’Herbalife Gran Canària. L’entitat disposarà fins al dilluns 22 de juliol a les 23.59 hores per decidir si iguala o no l’oferta, és a dir, té cinc dies naturals per fer-ho.

Hannah és un jugador que va arribar a l’Herbalife Gran Canària després del seu pas per l’UCAM Múrcia la passada temporada. Aquesta suposa la segona etapa a la Lliga Endesa del base americà, que ja va vestir la samarreta del Divina Seguros Joventut i del Bilbao Basket durant les temporades 2014-15 i 2015-16, respectivament.

En els seus 23 minuts jugats de mitjana per enfrontament amb el conjunt canari, Hannah va fer 12 punts i cinc assistències, sumant un total de 12 punts de valoració per partit.

Todorovic parla

Per altra banda, el nou jugador del MoraBanc, Dejan Todorovic, va explicar ahir que «estic impacient per ajudar l’equip i demostrar el que valc». «Està clar que fa un any que estic sense jugar tot i que vaig poder tornar abans del final de la temporada i vaig poder jugar un parell de partits. Tinc moltíssimes ganes i molta il·lusió», comentava i destacava que «he parlat molt darrerament amb Francesc Solana i Ibon Navarro i tot el que m’han explicat de la següent temporada a Andorra m’ha il·lusionat encara més i tinc moltes ganes que comenci tot ja».

«Sóc un jugador amb bona capacitat física i ara fa molt temps que estic treballant per recuperar el nivell que tenia abans. Quan comenci la lliga estaré al 100% de les meves capacitats per poder fer que els aficionats gaudeixin de les meves esmaixades i dels meus contraatacs», revelava i assegurava pel que fa a la lesió que «són experiències que et fan madurar i cuidar-te més, et fan veure les coses d’una altra manera».