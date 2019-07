L’Engordany vol un canvi d’imatge

La UE Engordany rep avui al Dinamo Tbilissi a l’Estadi Comunal a les 19.30 hores, en un duel en el qual poder passar de ronda a l’Europa League seria un fet absolutament històric, ja que els andorrans haurien de remuntar un 6 a 0 en contra i per tant, tot està més que sentenciat.

En aquest sentit, el tècnic Filipe Busto va explicar que «seguim amb una altra il·lusió, la d’acabar amb bones sensacions la temporada». «La idea és acabar amb un bon feeling i canviar la imatge», reiterava. «Quan perds, sempre hi ha coses positives, però un 6 a 0 és molt dur per a nosaltres, encara que hi va haver minuts molt bons», remarcava i assegurava que «tenim la responsabilitat de fer un bon partit». «Ells no afluixaran, van a trobar forats, nosaltres hem d’afrontar la situació però ja ens coneixem una mica millor i hem d’arribar més sovint a la porteria», afegia. «Recuperem dues peces per sanció que ens poden donar una mica més de fluïdesa», comentava i indicava que «les baixes per lesió segueixen sent les mateixes».