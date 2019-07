L’FC Andorra defineix els partits de pretemporada

L’FC Andorra ja té definits els enfrontaments de la pretemporada, de manera que el pròxim 4 d’agost s’estrenarà contra el Terrassa en el partit corresponent a la primera ronda de la Copa Catalunya, mentre que el dia 7 disputarà un amistós contra el Mollerussa. Així mateix, després disputarà un altre duel de la Copa i, en cas de no ser així jugarà un altre amistós, igual que passarà també els dies 18 i 25 del mes vinent. Tot i això, hi ha dos partits més marcats, el 14 d’agost, a les 20.30 hores, disputarà el 22è Trofeu Ciutat de Tàrrega al Municipal Joan Capdevila contra el Tàrrega i el 21 ho farà contra l’Inter d’Escaldes.

Per altra banda, ahir es va saber que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) no va admetre el Reus Deportiu a la Segona Divisió B i caldrà veure a on milita ara el seu filial, ja que aquest està inscrit al Grup 5 de la Tercera Divisió. «La Federació Catalana de Futbol (FCF) no es troba en disposició d’establir quins seran els seus efectes sobre el Grup 5 de la Tercera Divisió», van avisar en un comunicat.