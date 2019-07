La capital registra sis casos d'augments en el preu del lloguer per sobre del 70%

L’Informe del raonador del ciutadà del 2018 constata, com ja s’ha fet evident en diverses ocasions, increments desorbitats del preu del lloguer, especialment a les parròquies centrals. Segons les dades que recull la institució, del total de les 79 queixes relacionades amb habitatge que Marc Vila va rebre el 2018 –ara ja n’ha comptabilitzat més d’un centenar–, 37 (el 47%) feien referència a l’augment del preu del lloguer. La parròquia que més demandes engloba és Andorra la Vella, amb un total de 20 queixes de les quals fins a sis van ser per una pujada del preu de més del 70%. Amb detall, cinc denúncies van ser per un increment d’entre el 10 i el 20%, tres entre el 21 i el 30%, quatre entre el 41 i el 50%, una entre el 51 i el 60% i una altra entre el 61 i el 70%. La següent parròquia amb més casos d’increments va ser Escaldes-Egordany amb un total de nou, tres de les quals en la primera franja d’augment, dos entre un 21 i un 30%, dos entre el 41 i el 50% i dos més fins al 60%. Destaca també Ordino, amb tres increments i un d’ells entre el 61 i el 70%. A la resta de parròquies les queixes són menys nombroses i els augments menys significatius. A Encamp es van registrar dues demandes (fins al 20% i fins al 50%), a Canillo una (fins al 40%), a la Massana dues (entre el 21 i el 40%), mentre que Sant Julià no se’n va registrar cap.



Pel que fa a la resta de demandes relaciones amb l’habitatge, destaquen les queixes en relació a la Llei d’arrendaments (33%), contractes rescindits (9%), augment de les despeses, especialment pel que fa a les factures de calefacció (7%) i problemes amb la devolució del dipòsit (4%).



Cal recordar que en la presentació de l’informe del 2017, el raonador ja va fer esment de l’increment que es començava a percebre de les queixes pel preu de l’habitatge. És per això que es va decidir obrir una investigació específica sobre la qüestió. Per ser conscients del creixement, Vila va recordar que en tot el 2017 només es van rebre cinc queixes relacionades amb l’habitatge, en front les 79 durant el 2018.

Després de l’habitatge, les altres qüestions que més queixes generen són la CASS i l’Administració general. En total, el sector de l’Administració general va ser objecte de 79 expedients, dels quals dos van estar relacionats amb la seguretat viària i quatre amb la contaminació acústica i higiene. En aquest darrer cas, el raonador recorda que estan a l’espera, des del 2017, de saber si «s’ha desplegat el buit legal que feia referència explícita a les relacions de veïnatge pel que fa a qüestions derivades de la contaminació acústica o de temes relacionats amb sorolls provocats per animals que podien pertorbar la tranquil·litat ciutadana».



Pel que fa a la CASS, la majoria de casos estan relacionats amb les pensions i altres prestacions rebudes. Són en total 31 casos dels 76 totals que s’engloben en l’apartat de sector social. De la resta, nou corresponent a infants i jovent (relacionats sobretot amb el transport públic i escolar), tràmits socials que en són 32 i qüestions relacionades amb persones amb discapacitats que en són quatre. En aquest apartat, Vila destaca un malestar creixent entre les persones que estan de baixa per malaltia i que se’ls hi ha d’allargar el termini de la recuperació. El problema rau en què tot i tenir els controls mèdics pertinents que acrediten l’allargament de la baixa, pocs dies després que se’ls acabi el primer permís reben un comunicat de la CASS en el qual se’ls informa que la seva malaltia ha estat consolidada atorgant-los l’alta o fins i tot una pensió d’invalidesa sense haver conclòs els tractaments. Vila demana «respectar els temps i els tractaments» i avaluar «cada cas amb detall». Pel que fa al sector de la justícia, agrupa 24 queixes de les quals 13 tenen relació amb el Saig.