Planelles, Llovera i Sans encapçalen l’àrea de Cultura

Per la seva part, Joan Sans es converteix en director del Departament de Política Lingüística, que inclou la gestió de les Àrees de Política Lingüística i de Llengua Catalana.

La nova estructura de la gestió cultural passa a tenir tres direccions en els Departaments de Promoció cultural, Política Lingüística i Patrimoni Cultural. Aquesta circumstància comporta que se suprimeixi la Direcció General. El Consell de ministres aprovava ahir aquest nou organigrama, donant llum verda a les direccions dels departaments de l’àrea de Cultura, en una proposta realitzada per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

Per El Periòdic

