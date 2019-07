Jover defensa la cautela a l’hora de designar càrrecs de confiança

La disconformitat generada en la passada legislatura per la designació de càrrecs de confiança i contractats en relació especial és un element que, segons el ministre portaveu, Eric Jover, s’ha tingut en compte en la configuració del nou Executiu.

«El nou Govern ha sigut especialment caut en la interpretació que es feia de la legislació durant la designació dels càrrecs especials», raó per la qual Jover va assegurar que «més enllà del que permeti la llei, si pot generar menys malestar per part del cos de funcionaris millor».

En aquest sentit, el ministre portaveu va reconèixer que «és evident que els sindicats relacionats amb la Funció Pública van demostrar en diferents vegades el seu malestar associat als càrrecs de relació especial i quines assignacions se li donaven». Precisament per aquest motiu, Jover va admetre que ja hi ha hagut converses entre la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, i els sindicats de funcionaris per debatre respecte a aquesta qüestió.

L’Executiu diu que tenia nul·la incidència en el cas Besolí

El ministre portaveu, Eric Jover, va sortir al pas de les crítiques l’empresari i exconseller de Finances lauredià, Joan Besolí, i va defensar la «nul·la incidència que pot tenir Andorra en el procés judicial d’un país extern encara que sigui un nacional». «De la mateixa manera que l’Executiu andorrà no incideix en la justícia andorrana doncs encara menys amb la justícia d’un altre país», va esgrimir Jover en relació a la queixa de Besolí, que assegurava sentir-se «abandonat» per les institucions andorranes durant els 21 mesos i mig que va ser en presó preventiva.

En quant al retret de Besolí en referència que l’ambaixador d’Andorra a Espanya no anés a visitar-lo a la presó fins vuit mesos després d’ingressar-hi, el ministre va posar en valor que el diplomàtic va realitzar diferents visites «per aportar elements d’acompanyament» durant la privació de llibertat de l’exconseller lauredià.