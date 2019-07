Privació de la intimitat al lavabo de l’hospital

Una de les tasques que lidera el raonador del ciutadà, Marc Vila, és el seguiment dels presos. L’any passat es va reunir amb 46 interns. Vila també va efectuar una visita a les dues habitacions de l’hospital que estan destinades als interns del centre penitenciari per quan han de ser ingressats o atesos mèdicament. En aquestes habitacions hi ha instal·lades càmeres de seguretat per tal que els agents de Policia que custodien els presos puguin tenir-ne un control. La sorpresa del raonador va ser, però, quan en el transcurs de la visita va observar que les càmeres en qüestió enfocaven a la sala de bany, la qual no tenia cap porta. Imatges, afirma el raonador en l’informe, «que privaven la intimitat dels interns».



Vila va emetre una demanda d’informació al Ministeri d’Interior, que els va respondre que «malgrat entenia que les decisions relatives als equipaments de les cel·les de l’hospital eren competència de la direcció del centre sanitari, ens feia avinent que d’un punt de vista policial no existia cap motiu concret que justifiqués l’absència de porta i el posicionament de les càmeres». Amb tot, Interior indicava que era competència del Ministeri de Salut, per la qual cosa la queixa es va traslladar a dita cartera «tot suggerint que es prenguessin mesures a fi de posar fi a la situació descrita». Actualment, el dossier segueix a tràmit per part del Ministeri de Salut.