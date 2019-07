Dos anys i mig de presó per a la mare que va tenir un fill a la Comella

El Tribunal de Corts va condemnar ahir a dos anys i mig de presó, un ferm i la resta condicional, a la dona de 35 anys que va donar a llum a la Comella per un delicte major de tràfic de drogues. D’aquesta manera, la sentència dels magistrats es queda a mig camí entre la que demanava la Fiscalia, de 2 anys i mig de presó ferma, i la de la defensa, que demanava que la condemna ferma fossin els set mesos que ja havia passat al centre penitenciari abans del judici.

El Tribunal de Corts també va decidir expulsar-la del Principat i li ha imposat una multa de 600 euros. La dona, que al moment dels fets vivia a la Seu d’Urgell, va entrar al Principat el 21 de desembre de l’any pasast i va vendre 9,4 grams de cocaïna. Uns agents de paisà que estaven a la zona van veure els fets i la van detenir a la frontera del riu Runer. En el moment dels fets, la condemnada estava embarassada de cinc mesos i quan va néixer el seu fill, el centre penitenciari va habilitar un mòdul de menors perquè pogués cuidar-lo. El nen té ara tres mesos.

L’advocat va afirmar durant el procés judicial que la dona patia una depressió postpart i en va demanar la llibertat provisional fins el dia de la sentència. La representació lletrada també va criticar durant el judici el tracte que l’encausada estava rebent per part del centre i va lamentar que el pare només pogués veure el seu fill dues hores a la setmana.

Estupefaents

Tres anys per la droga «per tancar negocis»

El Tribunal de Corts també va condemnar a tres anys i mig, dos dels quals ferms i la resta condicionals, l’home de nacionalitat espanyola que va entrar 57 grams de cocaïna al país. El processat també haurà de pagar una multa de 3.000 euros i tindrà prohibit entrar al país durant 15 anys. Durant el judici, un policia va afirmar que en la primera declaració, l’home va afirmar que duia els estupefaents «per tancar negocis que venia a fer al país», uns fets que ell va negar posteriorment.

El condemnat, que té diverses empreses actives al Principat i venia sovint a fer-hi gestions i negocis, va ser enxampat en un control aleatori a la frontera hispanoandorrana, i portava la droga al folre del necesser. De fet, una estona abans havia donat positiu en el control de drogues. Durant el procés, l’home va dir que havia comprat cada gram de droga a 25 i 30 euros i que una part decomissada li van regalar. Els magistrats també van decidir decomissar el vehicle interceptat.

Estafa

Tres anys per hackejar una empresa de pizzes

Els magistrats també van imposar una condemna de 3 anys de presó ferma per als dos acusats que van accedir a una centraleta d’una coneguda pizzeria del país. El Tribunal de Corts considera provat que els homes de nacionalitat romanesa, que es troben en rebel·lia processal, van efectuar un reguitzell de trucades internacionals, la majoria a Sierra Leona, i que la factura va ascendir a 31.600 euros. Els magistrats també condemnen els encausats a una indemnització de 25.000 euros més els interessos corresponents a l’empresa afectada i els expulsa del Principat durant 20 anys. Els condemnats van dur a terme l’estafa durant un pont festiu al Principat i quan molts dels treballadors i gerents estaven fora. Els perits van informar durant el judici que el mètode que van fer servir és molt habitual per poder cometre el delicte informàtic i que els passos a fer es poden obtenir a través d’internet.

Delictes sexuals

Un any entre reixes per abusos

El Tribunal de Corts també va condemnar un home a un any de presó, tres mesos dels quals ferms i la resta condicionals, per un delicte major d’abús sexual a una menor de més de 14 anys. Els magistrats van considerar provat que l’home va fer tocaments a la noia i, segons la sentència, va actuar «amb prevalència d’autoritat i superioritat». A més, el condemna a entrar en contacte amb la víctima durant cinc anys. D’altra banda, l’home que està empresonat per l’apunyalament a Encamp, va ser absolt ahir d’un delicte major d’agressió sexual després que la Fiscalia en retirés la demanda Un altre home també va ser absolut per un delicte major d’abusos sexuals a una menor de 14 anys.