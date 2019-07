Marina deixa el PS després que militants entrin al Govern

L’històric membre del Partit Socialdemòcrata (PS), Joan Ramon Marina, ha decidit abandonar el partit, en descacord pel fet que hi hagi militants de la formació socialdemòcrata que han acceptat càrrecs al Govern. En un missatge dimecres a través del seu compte de Twitter, Marina va enviar diferents enigmàtics missatges. «No es pot firar la política a la gent que ho resumeix tot al fet que a ells els vagin bé les coses», va etzibar Marina, que havia estat en el passat candidat del partit a la circumscripció d’Andorra la Vella a les eleccions nacionals.

«Per als que entenen la política com a convicció, com a combat, sovint en solitud, avui em quedo sol», va afegir Marina. Tot i que no en va referència explítica, l’anunci va arribar un dia abans que el Govern anunciés nous càrrecs dins de l’estructura organitzativa del Ministeri de Cultura i Esports. Joan Sans, que és conseller del PS+I a Encamp, va ser designat a director del Departament de Política