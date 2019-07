Canillo té dues investigacions obertes per pisos il·legals

D’altra banda, ahir va ser aprovada l’adjudicació de les dues passarel·les tibetanes sobre la vall de Montaup i la vall del Riu. L’obra tindrà un valor de 2,6 milions d’euros i anirà a càrrec d’una UTE formada per una empresa andorrana i una altra de francesa especialitzades en el transport per cable.

«Hem tingut algunes denúncies però entenem que el moment que això més es ficarà en marxa serà de cara a la temporada d’hivern quan hi haurà més ocupació d’aquests apartaments turístics i que segurament molt dels propietaris estaran utilitzant aquests apartaments» va expressar Mandicó.

El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va avançar ahir en la sessió de comú que tenen «un parell» d’investigacions obertes arran de les aportacions de ciutadans perquè puguin denunciar, de manera anònima, possibles apartaments turístics il·legals a la parròquia en un portal web. De moment, però, Mandicó va insistir que «estem fent les nostres verificacions i si això no és legal s’activaran els corresponents expedients administratius».

Per Adrià Esteban

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació