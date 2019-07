Donades d'alta les sis persones ateses després d'un incendi en un pis d'Escaldes

Les sis persones ateses per inhalació de fum per l'incendi que hi ha hagut de matinada a Escaldes-Engordany han estat donades d'alta, segons fonts de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Les flames es van començar a propagar passades les 12 de la matinada a la primera planta d'un edifici del carrer Hortalets de Guem. En el moment dels fets, la família es trobava dins de l'edifici, però tots els seus membres es troben en bon estat de salut. Tots els veïns han pogut tornar a casa després de l'incendi. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que les flames haurien estat provocades per un curtcircuit.