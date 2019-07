La població resident augmenta un 1,7% el 2018

En data 30 de juny del 2019, la població resident al Principat d’Andorra va ascendir a 76.712 persones, el que va suposar un augment del 1,7% respecte al mateix període de l’any anterior (1.261 persones), segons va informar ahir el departament d’Estadística.



Aquest creixement es va situar principalment a les parròquies de Sant Julià de Lòria (260 residents, 2,9%), la Massana (233 residents, 2,4%), Escaldes-Engordany (206 residents, 1,4%) i Encamp (170 residents, 1,5%). Per contra, les parròquies que menys van créixer van ser Ordino (100 residents, 2,1%), Canillo (134 residents, 3,4%) i Andorra la Vella (158 residents, 0,7%).



Per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes de juny es va concentrar en el col·lectiu de nacionalitat andorrana amb un total de 550 persones (1,5%), seguit dels residents d’altres nacionalitats amb 441 persones (6,2%), les persones amb nacionalitat espanyola amb 256 persones (1,4%) i nacionalitat francesa amb 35 persones (1,1%). En canvi, la població amb nacionalitat portuguesa va disminuir en 21 persones (0,2%) respecte fa un any.



El 72,4% de la població en general es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys, mentre que la menor de 15 anys representa el 13,8% i la població més gran de 64 anys suposa el 13,9% restant.

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals en la mateixa data de 30 de juny del 2019 (81.243 persones), pràcticament es va mantenir, però amb un lleuger increment del 0,9% respecte a la població registrada del mateix mes del 2018 (80.513 persones). Aquesta situació està motivada, sobretot, per les baixes de residents derivades de diferents depuracions que han efectuat algunes parròquies des de l’any passat i que poden compensar bona part de les seves altes al llarg de l’any, va informar l’ANA.