Ubach afirma la importància d’implementar els ODS

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va destacar ahir el paper fonamental de l’acció multilateral per a una implementació efectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 en el debat general del Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Ubach va posar en relleu la importància de difondre i sensibilitzar en la necessitat del treball conjunt per al desenvolupament sostenible.



En la seva intervenció, la ministra va afirmar que el Principat té un compromís decidit en l’aposta per la innovació com a motor de transformació de la societat, i que per aquest motiu el tema de la Secretaria Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana que ostenta Andorra durant els anys 2019 i 2020 és «Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030».



Ubach va concloure el seu discurs refermant que l’Agenda del 2030 representa un full de ruta universal que guiarà el futur del planeta cap a societats de pau sostenibles, resistents i integradores. També va insistir en el compromís d’Andorra en l’acompliment dels objectius, tal com es va mostrar l’any passat en la presentació del primer informe nacional voluntari sobre la implementació dels ODS.



Així mateix, la ministra Ubach va afegir que aquest procés de revisió va portar a Andorra a l’adopció d’un Pla Estratègic Nacional sobre la implementació de l’Agenda 2030.