Gerard Piqué tindrà línia directa amb el Govern a través de Riva

Molt bona sintonia. Això és el que es respirava a l’edifici del Govern després de la reunió entre el president i fundador de Kosmos, Gerard Piqué; una delegació de l’FC Andorra (formada per representants de Kosmos –Ferran i Xavier Vilaseca–, Clayton –Higini Cierco i Francesc Destrée– i el Director General del club –Jaume Nogués–); el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra d’Esports, Sílvia Riva; la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres.

La reunió estava programada a les 12.30 hores i els primers a arribar eren els representants dels comuns. Tot seguit, el so de les hèlices de l’helicòpter en el qual viatjava Gerard Piqué ressonava per la vall d’Andorra. El jugador havia entrenat amb l’FC Barcelona al matí i l’opció més ràpida era moure’s per l’aire.

Marsol: «No tira cap enlloc encara, o pot tirar per tot arreu. És un projecte de país i l’important és que hi érem tots»

De seguida apareixia la delegació de l’FC Andorra, però no hi eren tots. Es trobava a faltar Higini Cierco. L’encarregada de protocol del Govern desapareixia i tot feia pensar un canvi d’estratègia. No els rebria a la porta de l’edifici administratiu. Al voltant de les 13.00 hores, apareixia un Mercedes-Benz blanc. Al volant, Cierco. De copilot, Piqué. En un tancar i obrir d’ulls el cotxe desapareixia i entrava a Govern pel pàrquing.

Després de poc més de mitja hora, tornaven a aparèixer els representants del comú i, mentre que Jordi Torres s’escapava, Marsol va indicar que «ha anat molt bé. S’ha parlat de la possibilitat de trobar un estadi perquè hi jugui el FC Andorra. La idea era que ells expressin les seves necessitats i nosaltres, les nostres; i que a partir d’aquí busquem sinergies. Crec que ha estat positiu, es continuarà parlant». Un estadi que, tenint en compte els assistents a la reunió, se situaria a la capital o a Encamp.

En aquest sentit, Marsol va expressar que «no tira cap enlloc encara, o pot tirar per tot arreu. Això és un projecte de país i l’important és que hi érem tots». En la mateixa línia, Espot va afirmar que «no s’ha concretat un espai sinó que s’ha mostrat la predisposició dels dos comuns». «Bàsicament ha estat una presentació, una reunió molt genèrica on s’ha establert que a partir d’ara tindrà connexió directa amb la ministra d’Esports», afegia. Així doncs, hi haurà una línia directa entre el Govern i Gerard Piqué.

Vilaseca: «Volem replicar el model del bàsquet. Ells van decidir treballar des de la base i ara hi ha molt més talent andorrà»

Uns minuts més tard sortia la delegació del club tricolor, i Ferran Vilaseca apuntava que «el Govern, amb Espot al davant, ens ha rebut molt bé. Tenen molt d’interès en el projecte i nosaltres tenim una voluntat de créixer i que sigui un projecte de país. Hem estat valorant diferents possibilitats pel que fa a les infraestructures. Els hem explicat el nostre projecte i hi ha hagut molt bona sintonia. El Gerard està molt content».

Quant a si la moneda cauria cap a Encamp o Andorra la Vella, va assenyalar que «estem molt contents on estem. El Comú d’Encamp ens han donat moltes facilitats. El tema és més de necessitats d’infraestructures. A mesura que anem pujant hi ha una sèrie de requisits que fan que potser al camp d’Encamp s’hagi de fer una sèrie de reformes que potser no encaixen o no són assumibles, i per això hem parlat amb els dos comuns. Hi ha hagut molt bona sintonia entre ells també».

La base, a l’agenda

A l’ordre del dia de la reunió també s’hi va sumar el projecte de l’FC Andorra amb la base. «Nosaltres som conscients i volem replicar el model del bàsquet, on ells van treballar des de la base. Avui dia es nota que hi ha molt més talent andorrà gràcies a aquesta feina. Nosaltres els hem transmès que és el que volem fer. De fet, l’any que ve ja assumirem la gestió del futbol base. Sabem que, com és amunt estiguem a les categories, més talent necessitarem, i ara mateix a Andorra és menor. Però a la llarga volem poder tenir un o dos jugadors andorrans a l’elit, i això també servirà per nodrir a la mateixa federació i a la selecció andorrana», va detallar. És un projecte que «aporta molt al futbol base del país», va remarcar Marsol.