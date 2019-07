Vinyes tanca el calendari gallec al Ral·li de Ferrol

Joan Vinyes i Jordi Mercader disputen a partir d’avui el Ral·li de Ferrol, prova del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA). Seran puntuals a la cita amb ganes de continuar ampliant la ratxa de bons resultats aconseguits a la comunitat gallega. L’Escuderia Ferrol, per celebrar 50è aniversari de la seva prova, ha confiat en un recorregut habitual en les últimes temporades amb l’excepció de la super especial en el Karting d’As Pontes i un canvi obligat a la segona etapa, As Somozas-As Pontes per Valdoviño. La prova es disputarà a doble jornada, amb un total de 165,60 quilòmetres de velocitat, distribuïts en deu especials cronometrades, sis de diferents.

«La idea és repetir les bones actuacions que hem tingut en els ral·lis precedents encara que la prova de Ferrol sempre té connotacions particulars sobre tot respecte al recorregut», comentava i assegurava que «són zones amb molts encreuaments i això vària totalment la configuració de l’especial, o sigui, una especial es pot anomenar igual que l’any passat però pot ser completament diferent».

«El format de dues jornades és una bona opció, almenys a mi m’agrada més», reconeixia i remarcava que «aquest any tornarem a una zona habitual, Montfero, mentre que demà dissabte hi haurà el canvi més significatiu».

«Una de les especials més boniques, Valdoviño, al meu entendre, ha estat substituïda per As Somozas-As Pontes, en els reconeixements veurem les diferències en referència a l’any passat», sentenciava.

Avui s’iniciarà el ral·li amb les especials habituals de la zona de Montfero. Irixoa-Montfero, de 21,30 km, en dues ocasions i Montfero-Montefero, de 19,47 km, i l’especial espectacle del FIMO, de 2,12 km, seran els obstacles a superar.