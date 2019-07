Sant Julià estrenarà el ràfting al riu Valira durant la festa major

El Comú de Sant Julià de Lòria no ha abandonat el projecte del ràfting al riu Valira. El cònsol, Josep Miquel Vila, segueix convençut de la seva viabilitat i ha decidit incorporar una prova pilot de l’activitat dins del programa de festa major de la parròquia. Segons diverses fonts consultades, la corporació podria llogar les equipacions i el material per realitzar el ràfting a Roc Roi, l’empresa que fins ara ha elaborat les anàlisis tècniques sobre el projecte. Les fonts van indicar que el comú té previst anunciar públicament la decisió en breu i donar-ne més detalls, ja que per ara no ha transcendit ni el cost que suposarà ni tampoc la capacitat i l’horari que tindrà l’activitat.

El que està clar, tal com ha pogut confirmar aquest rotatiu, és que la corporació es va reunir amb FEDA fa pocs dies per posar la iniciativa sobre la taula. Segons fonts properes a la parapública, des de FEDA es va informar al cònsol i al seu equip de les hores en què engeguen les màquines que permeten turbinar i augmentar el cabal del riu. Les fonts de la parapública van indicar que a l’únic que s’han compromès durant els dies que duri la festa major –i en cap cas més enllà d’això– és en moure lleugerament les franges horàries en què les turbines funcionen per tal d’adaptar-se dins del que sigui possible a l’horari en què es vulgui dur a terme el ràfting. Amb tot, van deixar clar que en aquesta època de l’any en què la calor és elevada i ja no queda neu, la quantitat d’aigua de la que disposen és molt poca, de manera que la interferència que poden produir sobre el cabal del riu també és minsa.

Acord puntual

En tot cas, es tracta d’un acord puntual entre la corporació i FEDA pels dies que duri la festa major. En aquest sentit, des de la l’empresa d’energia es va deixar clar que en cap cas s’ha de pressuposar que d’aquest acord es pot extrapolar que FEDA turbinarà més aigua durant la resta de l’any perquè el projecte del ràfting pugui ser una realitat a llarg termini, encara que la voluntat del cònsol sigui demostrar a través de la prova pilot que l’activitat és viable.