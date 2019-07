Tal dia com avui de fa 13 anys

El seleccionador d’hoquei patins, Bernat Bosch, va destacar el joc del seu equip contra Portugal malgrat encaixar una derrota en el primer partit del Campionat d’Europa d’hoquei patins. «És clar que vam jugar per sobre de les nostres possibilitats», va destacar en aquella ocasió i abans d’afrontar el segon partit contra Suïssa.

Per El Periòdic

