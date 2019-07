Catalunya descarta compartir amb Andorra les dades dels sancionats

El director de l’Àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, va reunir-se ahir amb el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, per tal de començar a «compartir sinergies i estratègies pel que fa a la seguretat viària i a la gestió del trànsit» en tots dos territoris. Malgrat que Bonell va destacar que es tractava «d’una primera aproximació i no serà fins als propers mesos que establiran les estratègies comunicatives», Gendrau ja va avançar que l’objectiu és «arribar al conductor del territori veí perquè quan creui la frontera tingui coneixement de la normativa veïna». Tot i així, el director del Servei Català de Trànsit va assegurar que «en cap moment hem parlat de compartir dades sobre les sancions». Cal recordar que els vehicles andorrans no reben aquelles multes que provenen dels radars del país veí, de manera que hi ha la sensació de certa impunitat.

I, tal com Gendrau va recordar ahir davant dels mitjans de comunicació, «els andorrans són els segons vehicles més sancionats per excés de velocitat». Dels 1.353 expedients que van obrir-se contra andorrans durant el 2018, un total de 1.015 van ser per aquest motiu –el que representa un 75%– i dels 611 que portem enguany, 469 –gairebé un 77%–. «I molts són conductors reincidents», va matisar el responsable de la gestió del trànsit a Catalunya tot mostrant-se preocupat per aquests nombres. «No són molt elevats, però hem d’intentar reduir-los al màxim. Per això calen campanyes de conscienciació», va indicar.

Des de l’Àrea de Mobilitat, Bonell va apuntar en el mateix sentit i va remarcar la seva aposta pel vessant comunicatiu: «Hem de treballar les infraccions pedagògicament i, per tant, descartar les sancions econòmiques». Tot i així, va aprofitar per recordar que les normes i les multes «són molt més estrictes a Catalunya» però que Andorra està treballant en un nou codi de circulació que «adaptarà les sancions econòmiques que hi ha per a les diferents conductes». Pel que fa a les multes que els andorrans reben per les infraccions que cometen en territori veí, Bonell va argumentar que si bé som dels més amonestats, «també som segurament els que més anem a Catalunya». I el director del Servei de Trànsit va insistir que «nosaltres seguirem amb la feina que fem i intentarem que aquell que infringeixi la normativa i sigui sancionat, pagui la multa, igual que ha de passar amb el català o espanyol que vingui a Andorra».

Anàlisi de dades

Tant des de Mobilitat com des del Servei Català de Trànsit van coincidir que la prioritat seran les campanyes de comunicació per tal de contribuir a reduir la sinistralitat a les carreteres. «L’any passat vam experimentar un creixement important en el nombre d’accidents i de víctimes mortals, moltes de les quals eren estrangers», va informar Gendrau. De les 185 persones que van morir en accident de trànsit a la xarxa viària catalana al 2018, dues eren de nacionalitat andorrana. «Per això treballem conjuntament amb aquest objectiu», va insistir el responsable del Servei de Trànsit tot explicant que estan mantenint trobades amb els consolats dels diferents països que han registrat incidències en l’àmbit de la mobilitat a Catalunya.

De tota manera, si bé van descartar compartir informació sobre les sancions, sí que van acordar intercanviar dades de trànsit. «Estem parlant d’analitzar les sortides de trànsit de Barcelona i de veure com ens afecta a Andorra, amb quina freqüència i en quines hores», va especificar Bonell. De fet, va ressaltar que d’aquesta manera «podrem anticipar-nos una mica quan es donin fluxos de trànsit importants en moments donats». «Això ens pot ajudar a aconseguir una mobilitat més fàcil, segura i sostenible», va coincidir el director del Servei Català de Trànsit. I, segons el seu homòleg andorrà, «el gran beneficiat serà l’usuari de la carretera».

Nou radar a la CG2

El Servei de Mobilitat va treballar ahir en la instal·lació del nou radar de tram a la CG2 entre Canillo i Encamp, que té com a objectiu fer reduir la velocitat dels vehicles en un tram de carretera que compta amb un alt nivell de sinistralitat. Mobilitat va informar a través de les xarxes socials que l’aparell entrarà en funcionament els pròxims dies i va aprofitar per alertar que el radar funcionarà només en sentit descendent, és a dir, per a aquells vehicles que circulin en direcció a Encamp.

Aquest, però, no és l’únic radar que sumarà la xarxa viària del Principat. A finals de juliol, se n’instal·larà un altre de fix a l’altura de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a Andorra la Vella, arran dels diversos accidents de circulació que s’han produït darrerament a la zona; el darrer, el passat 8 de juliol.