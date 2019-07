Terceravia afirma que Espot ha «desacreditat» Exteriors

El líder de terceravia, Josep Pintat, creu que el cap de Govern, Xavier Espot, «ha desacreditat» el Ministeri d’Afers Exteriors pel fet de retirar-li la competència de negociació per l’acord d’associació. Pintat, que no s’oposa a la creació de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus encapçalada per Landry Riba, apunta que la retirada del dossier a Exteriors «porta a interpetar que desautoritza la gestió» que es va fer en la passada legislatura atès que la negociació amb Brussel·les era un dels temes «més importants» del ministeri encapçalat per Maria Ubach.

En tot cas, Pintat reclama al nou Govern que sigui més transparent respecte a l’Executiu de Toni Martí, i veu amb bons ulls la decisió de celebrar reunions de poble a totes les parròquies per explicar el contingut de l’acord. «Si és el mitjà per donar a conèixer l’acord d’associació em sembla bé», apunta Pintat, que creu que és positiu «tot el que sigui facilitar informació als ciutadans per tal que tinguin més coneixement de la causa». El màxim mandatari de terceravia admet que «es pot entendre» que hi hagi «certa confidencialitat» a l’hora de donar tota la informació d’algun els punts, però demana que «els objectius que cal assolir «quedin clars» des del començament.

Estudis d'impacte

En aquest sentit, Josep Pintat demana que es precisi «què es pretén i quin impacte suposarà» l’acord d’associació per al país, així com «els avantatges i els inconvenients». «Si la informació es passa de manera objectiva, les reunions seran positives», conclou Pintat, que reclama l’elaboració dels estudis d’impacte per al Principat sobre l’entrada al mercat comú.

Per la seva banda, la consellera general del PS, Judith Salazar, considera que «és positiu informar la ciutadania» a través de les reunions de poble, tot i que afirma que encara estan esperant rebre més informació sobre el transcurs de les negociacions. «Continuem esperant», manifesta la consellera socialdemòcrata, que recorda que el pacte d’Estat per la UE «es va deixar perdre perquè no es nodria informació». «La nostra voluntat és europeista, però el que hem de fer primer és accedir a la documentació que ens permeti adoptar uns posicionaments», recalca Salazar.

Per la seva banda, el conseller general de Liberals, Marc Magallón, no comparteix la visió de terceravia sobre la desacreditació del Ministeri d’Afers Exteriors per negociar amb la UE. «No ho veig així, perquè el Ministeri d’Exteriors té molts altres afers a tractar i el de la Unió Europea és un afer de molta importància», diu Magallón, que creu que la creació de la Secretaria d’Estat a mans de Landry Riba ha estat «un encert» i afegeix que es «divulgarà» informació. A més, Magallón també demana que durant les trobades amb la població «s’expliqui tot el que és bo i tot el que és dolent».

Per la seva banda, el secretari de Participació Ciutadana de Demòcrates, Marc Jover, diu que el tema sobre l’acord d’associació «és prou complex» com perquè «es dediquin recuros específics a abordar aquest tema». Jover diu que les primeres sessions de les reunions de poble permetran «entrar en contacte» amb els ciutadans per aportar-los informació. A més, afirma que aquells ciutadans que no puguin assistir-hi podran traslladar les seves preocupacions i aportacions tant al partit, com a la Secretaria d’Estat de Participació Ciutadana i d’Igualtat.