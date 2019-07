El PS diu que cal «mesures urgents» sobre l’habitatge

La consellera general del PS, Judith Salazar, va reclamar ahir «més mesures urgents» per pal·liar la problemàtica d’abusos als lloguers. Preguntada pels sis casos d’augments per sobre del 70% a Andorra la Vella constatats pel Raonador del Ciutadà, Salazar recorda que la reforma de Llei dels fons de la jubilaci´l plantejada pel PS «no només està focalitzada en l’habitatge, però la diversificació dels fons de reserva de jubilació ha de permetre aportar un valor afegit a la societat».

«Si podem matar dos ocells d’un tret, ja està bé», diu Salazar, que explica que els afectats pels abusos denunciats hauran d’adreçar-se al Departament d’Habitatge per «com formula les corresponents denúncies si són prèvies a l’abril». D’altra banda, la formació planteja en la proposició de llei dels fons de reserva de jubilació preveu que els comuns i FEDA proporcionin al Govern totes les dades sobre l’habitatge.

Per la seva banda, el conseller general de Liberals, Marc Magallón, va dir que des del Govern «s’està treballant» per pal·liar la situació. Magallón explica que els casos desglossats pel Raonador del Ciutadà «preocupen i que s’hi està al damunt». El representant del partit blau va explicar que els 37 casos de queixes per increments del preu d’arrendament és una quantitat important. Andorra la Vella és la parròquia en la qual es van registrar més queixes per increments desproporcionats.