Recta final per a l’estació de parapent d’Organyà

L’Acro Game 2019 es disputarà a Organyà el 26 i 27 de juliol. És una innovadora prova que portarà novament al municipi alturgellenc 15 dels millors pilots d’àmbit mundial de la modalitat de parapent acrobàtic. La competició, amb esportistes d’onze països, coincidirà amb la recta final de la remodelació de l’estació de parapent, que podria estar enllestida en les pròximes setmanes.

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, va recordar que el municipi ja s’ha situat al mapa del parapent acrobàtic gràcies a les seves condicions òptimes, tant climàtiques com d’entorn, però que l’objectiu final és convertir-se definitivament en un referent mundial d’aquest esport. I afegeix: «És important acollir aquest tipus de competicions esportives, que ajuden a dinamitzar econòmicament la zona». Pel que fa a les obres de l’estació de parapent, que tenen un cost de 450.000 euros, han comportat l’ampliació de l’envol, que s’ha emmoquetat. El projecte també ha inclòs la creació d’un nou aparcament amb 35 places, una grada per a espectadors i acompanyants, uns nous lavabos, una estació meteorològica per conèixer en tot moment l’evolució del temps i dels corrents de vent, l’arranjament del camí d’accés i una barrera per controlar l’entrada i sortida d’aficionats.

El Parapent Acro basa l’espectacularitat en la gran quantitat de maniobres acrobàtiques que una ala d’aquestes característiques pot arribar a fer a l’aire: més de 60. La velocitat supera els 100 km/h, amb una força centrífuga de 6G en determinades maniobres. El format es basa en una primera ronda classificatòria en què s’enfronten els 15 pilots. Només els 8 millors passen a la final, que s’organitza el dia següent. Els finalistes s’enfronten per parelles i han d’executar els dos el mateix truc. Si algun no és capaç d’executar-lo perfectament, rep una lletra, fins que es completa la paraula Acro. Quan això passa, queda eliminat i el guanyador passa a la següent ronda.

L’Acro Game engegarà motors el dia 25 a les 22.00 hores amb una festa de benvinguda, al càmping d’Organyà. El 27, a la mateixa hora, hi haurà la celebració dels guanyadors i la festa posterior a l’Era d’Organyà.