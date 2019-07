Tret de sortida de la Serenalla amb gran expectació

El cap de Govern i el cònsol major de la Massana van ser els encarregats de tallar la cinta a l’acte inaugural de la segona edició de la Serenalla Market, un esdeveniment multidisciplinar que combina vida saludable i creativitat. Justament, la xerrada inaugural, dins l’espai Àgora, va girar al voltant de les ciutats amigues o, dit d’una altra manera, com es pot millorar el benestar als nostres pobles. El públic de la Serenalla va concloure que vivint a Andorra són feliços però les autoritats han reconegut que encara hi ha molts aspectes per millorar, sobretot a nivell de conciliació vida laboral-familiar i habitatge. Espot i Baró van coincidir en què cal incorporar la natura a la trama urbana, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El ministre Víctor Filloy va apuntar la idea de crear terrats plans amb vegetació per integrar elements naturals al paisatge urbà.



També va suscitar força interès l’exemple d’una destinació turística, l’illa de Menorca, reserva de la Biosfera. El conseller de Territori i Economia del Consell Insular, Miquel Company va explicar el seu model de creixement, combatiu amb l’especulació urbanística i amb la premissa de ser sostenibles al llarg del temps. Han completat la primera sessió de l’Àgora la muralista Sam Bosque, que aposta per integrar l’art al carrer, l’arquitecte Miquel Mariné, que aposta per ciutats amb jardins per als infants, i el fundador de cohousing LAB, Daniel Nassar, que treballa en la creació d’habitatges col·laboratius per a una societat sostenible.

La segona sessió de l’espai Àgora serà avui, amb una xerrada sobre l’estat actual del periodisme. Altres temes que es debatran fins diumenge són la connexió entre ment i salut, la vida saludable i els riscos derivats de les xarxes socials, com el bullying.



El village, ofereix 23 carpes comercials amb productes molt seleccionats, que no es troben dins els circuits habituals. A més, enguany s’ha ampliat la zona de foodtrucks, amb una oferta creativa i de qualitat per fer un mos o prendre alguna cosa en qualsevol moment del dia. Com a novetat, cal destacar l’oferta comercial artística, amb dos autors del país –Gemma Piera i Joan Canal– i dos artistes de fora: Jordi Serrate.