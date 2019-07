Cinemes illa projecta l’òpera ‘Norma de Bellini’

En el marc de la temporada d’òpera, ballet i teatre, Cinemes illa proposa sessions en directe des dels millors teatres del món. La temporada 2018-2019 es va tancar l’11 de juny amb la retransmissió en directe del ballet Romeu i Julieta. La nova temporada començarà a l’octubre i comptarà amb dues propostes del Liceu, com ha anat fent en els anys anteriors, però també altres del Royal Opera House i de Versió Digital.

Aquesta és una de les diverses ocasions en què el temple de l’òpera barceloní va acollir aquesta representació. La primera vegada va ser el 1847. L’obra tràgica es presenta sota la direcció escènica del nord-americà Kevin Newbury i la musical de Renato Palumbo. Dividida en dos actes i amb una durada de tres hores i quart, l’òpera situa l’espectador a la Gàlia liderada pels romans, on es desenvoluparà una història d’amor que barreja traïció i secrets. Prenen el protagonisme la soprano Sondra Radvanosvsky, que interpreta a la sacerdotessa Norma, i el tenor Gregory Kunde, en el paper del procònsol romà Pollione.

Per El Periòdic

