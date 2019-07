Un nova edició amb rècord d’inscripcions

El campus Marc Bernaus està d’enhorabona, ja que, en aquesta edició ha batut tots els rècords amb 75 inscrits. Com cada any, els seus organitzadors, Marc Bernaus i Richard Imbernón, aposten per fer un esdeveniment de qualitat i aposten perquè, en el futur, pugui ser de dues setmanes. En aquest sentit, ahir es va celebrar la quarta jornada, en la qual van participar també els alumnes de l’escola Meritxell.

Aix, segons va explicar Imbernón, referent del futbol del país i coordinador de la base de l’FC Andorra, «aquest any hem batut tots els rècords, però no augmentarem el nombre d’inscrits perquè volem fer un producte de qualitat, per poder treballar bé».També va considerar que l’èxit «ha estat el boca a boca, ha estat difícil dir que no als jugadors, perquè són nens que coneixem del país i que tenen dret a venir i a treballar».

A més, pel que fa a la jornada d’ahir, va recordar que «hi ha coses que no canvien en tot aquest temps». «És una activitat que els fa créixer i els fa veure que hi ha altres mons, han de compartir i conèixer, saber que tenen la mateixa il·lusió que ells però no les mateixes possibilitats».

Per altra banda, pel que fa al futur, va indicar que «mentre puguem, el farem, volem donar qualitat i si pot ser, fer-ne un de dues setmanes». «Fer dos torns, som un campus que en l’àmbit econòmic surt molt a compte perquè cobren 190 euros, molt menys del que costa», revelava. En aquest context, aquest any hi ha hagut novetats com samarretes personalitzades i una tovallola i un banyador per cada assistent. «Estic molt content perquè que funciona, no només en l’àmbit d’inscrits sinó de monitors i patrocinadors, més que un campus, som una família», afirmava. A més, va obrir les portes «a fer alguna cosa conjuntament amb l’Andorra».