La UE Engordany s’acomiada donant guerra

En un duel sense emoció perquè no hi havia res en joc després de la desfeta per 6 a 0 en el partit d’anada de la primera ronda de l’Europa League a Geòrgia, la UE Engordany va perdre ahir contra l’FC Dinamo Tbilissi, un conjunt superior en tots els aspectes per 0 a 1 a l’Estadi Comunal.

Els andorrans van voler donar guerra i maquillar el total de l’eliminatòria, intentant oferir una bona imatge i evitar, d’aquesta manera, una nova golejada. D’aquesta manera, el partit va començar amb un conjunt georgià amb moltes ganes d’emportar-se la victòria tot i tenir una renta important i per això, les oportunitats van arribar una darrera l’altra, entre elles, hi va haver un pal de Michailo Shyska al minut 26.

Però l’Engordany va donar guerra tota l’estona i es va mostrar valent, fins i tot generant alguna ocasió important. En aquest sentit, els visitants arribaven a porteria una vegada rere una altra, però els del Principat aconseguien resistir com podien, encara que tampoc hi havia molta emoció perquè tot estava sentenciat. Així, a la mitja part, el resultat era d’empat a 0 a l’electrònic.

A la represa el partit va seguir el mateix tarannà. Encara que el ritme era fluix, per part de les dues parts, que no eren capaces de generar clares oportunitats. A més, ningú proposava un bon joc, fent el duel poc dinàmic i emocionant. Així, els de Filipe Busto ho van intentar, aprofitant que els georgians havien baixat el ritme, però al final, van poder anotar. Abdel Medioub no va fallar després que Gerard Rubio desviés malament un xut de Levani Kutalia. Finalment, els andorrans van perdre per la mínima i diuen adéu a la competició europea, havent passat, de nou, la ronda preliminar.

Duel contra el Barça B

Per altra banda el Vallbanc FC Santa Coloma jugarà avui contra el FC Barcelona B. Serà a les 19 hores a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, al camp número set. Serà un partit preparatori de cara al partit d’anada de l’Europa League que disputaran aquest dimarts contra l’FC Astana, a l’Estadi Comunal, a les 20 hores, amb l’objectiu d’intentar fer una gesta èpica.