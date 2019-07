Tal dia com avui de fa 11 anys

Els metges confien en el sou sistema de guàrdies

El Col·legi de Metges va valorar positivament el nou sistema de permanències i va considerar que s’havia racionalitzat el servei, adaptant-lo a la nova realitat del país.

La Massana supera per primer cop la xifra dels 700 establiments actiu

El balanç d’altes i baixes de comerços d’aquell any va ser de nou empreses noves. El cònsol major de La Massana, Josep Maria Camp, va atribuir la pujada a l’èxit de la bicicleta de muntanya i al pla de dinamització.

1.700 persones pugen al domini de Grandvalira

Grandvalira va celebrar la jornada de lliure accés al domini. El bon temps i la calor van ser les tòniques de la jornada festiva a Soldeu i Canillo.

El ‘Cercamón’ tindrà audiovisual i banda sonora

L’adaptació teatral de ‘Cercamón’, la novel·la de Lluís Racionero, va tenir un audiovisual d’Alfons Casal i una banda sonora de grans clàssics del cine.

La protagonista: Montse Pujol

L’atleta Montse Pujol es va confirmar com la cinquena andorrana en participar en els Jocs Olímpics de Pequín. En el Míting Internacional de Barcelona va rebaixar la seva marca personal. Va fer rècord d’Andorra i va aconseguir la mínima per la cita olímpica. Qui no ho va aconseguir en aquella jornada va ser Natàlia Gallego.