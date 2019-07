La nova llei del SAAS vol agilitzar la feina dels seus professionals

L’estructura de governació que defineix la llei de creació del SAAS de l’any 1986 és «farragosa i està enclavada en el temps», en paraules del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Per aquest motiu, un dels principals projectes estratègics que pretén impulsar de manera immediata és la modificació legislativa que permeti alleugerir la feina als professionals alhora que garanteixi la màxima transparència als ciutadans. «Avui dia qualsevol fet que es produeix al SAAS ha de passar pel departament d’Intervenció, pel Consell Directiu i pel ministre i això fa que sigui un circuit molt lent que dificulta la feina del dia a dia», va lamentar el ministre.



Serà el pròxim mes de setembre quan Benazet entrarà a tràmit parlamentari la proposta que constarà de tres punts clau: l’eliminació de l’actual Consell Directiu, que se substituirà per un Consell d’Administració, la creació d’unes comissions de seguiment i la presència obligatòria d’un interventor del Govern que permeti l’agilitat necessària en cada situació.



Actualment, el Consell Directiu del SAAS el composen dos representants de la CASS –que tenen un conflicte d’interessos perquè un és qui paga i l’altre qui cobra, va detallar Benazet– i dos representants de l’Executiu que tenen veu i vot. Per sota hi ha el director general de la parapública, que té veu però no vot. El nou text legislatiu eliminarà tràmits i permetrà que sigui el Consell d’Administració el que defineixi les línies estratègiques, aprovi els nous dispositius i projectes i faci el control pressupostari. A més, el director general del SAAS tindrà veu i vot, com un representant més. Pel ministre de Salut serà un equip «molt transversal» que comptarà amb la representació de dos ministeris (el de Salut i el d’Economia, per la seva branca d’Innovació i Tecnologia), un jurista professional de la salut i un representant dels pacients, escollit per les diferents associacions involucrades. Així mateix, Benazet va creure imprescindible la presència d’un representant de la Universitat d’Andorra (UdA) perquè «el SAAS també és un centre docent de recerca i formació continuada» i, per tal de garantir total transparència, hi haurà un membre anomenat pels grups parlamentaris de l’oposició.



Seguint la piràmide de càrrecs, a continuació se situaran dues comissions de seguiment entre el ministeri i el SAAS i entre la CASS i el SAAS i un òrgan de direcció integrat pel seu director general i el director assistencial. Benazet també va considerar «molt important» que, tal com té la CASS per llei, el SAAS estigui obligat a tenir la presència d’un interventor amb una dedicació plena.

Nova acreditació

Paral·lelament a l’aplicació de la nova llei, el màxim responsable de la cartera de Salut va admetre que «tenim el problema de la implantació professional». Segons va explicar, en aquest moment, qualsevol professional que s’instal·la a Andorra pot signar directament un conveni amb la CASS. En el cas del metges, a més, cal rebre prèviament el decret d’acreditació, que l’únic que delimita és l’edat dels professionals als 65 anys i haver exercit un determinat període de temps en els últims cinc anys. «Ara, crearem un nou marc per acreditar els professionals amb un decret que es basi en les necessitats de la sanitat. És a dir, no tothom que vingui a Andorra per a treballar en el món de la salut podrà signar convenis, sinó que ho farà d’acord amb les nostres necessitat», va detallar el ministre.



Un cop el treballador aconsegueixi l’acreditació escaient, però, aquesta no serà per sempre sinó que s’anirà renovant cada quatre anys, després de l’aprovació d’un comitè de selecció format pel ministeri de Salut, el ministeri d’Educació, el col·legi professional que competeixi, el SAAS i la CASS. «Tot professional que estigui dins l’àmbit de la sanitat haurà de passar una acreditació periòdica que no serà complicada, ja que es basarà en crèdits de formació continuada», va informar Benazet. Aquesta formació inclourà, entre altres, el registre de la història clínica compartida, el bon comportament dins la via integrada «i, per què no dir-ho, el correcte compliment de les baixes laborals».



Finalment, i amb l’objectiu d’enriquir la sanitat del país, es prendran mesures perquè retorni el talent dels andorrans i els residents que han marxat a l’estranger a formar-se o a treballar.