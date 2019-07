UL titlla de «propaganda» l’estrena del ràfting per la festa major

Durant cinc dies el ràfting, un dels projectes del Comú de Sant Julià, serà una realitat a la parròquia laurediana. Ara bé, el que passarà després del període de festes majors és una incògnita. I precisament per aquests dubtes els consellers de l’oposició van coincidir en assenyalar aquesta mesura de «propaganda» a falta de cinc mesos per als comicis comunals.

«Aquesta no és una proposta seria sinó que és una proposta electoralista. La majoria comunal ha volgut justificar la despesa de projectes venuts que no ha servit per res i han buscat tots els mitjans per fer una mostra on baixi una barca. Fan propaganda», va sentenciar el conseller d’UL, Joan Albert Farré, sorprès «per no haver tingut cap constància de l’anunci» fins que EL PERIÒDIC va avançar la notícia.

Per la seva banda, el també conseller d’UL, Rossend Duró, va puntualitzar que «si és una atracció per ficar el caramel a la boca als nens durant la festa major no em sembla malament». En canvi, en el cas que esdevingui una prova pilot «enfocada al turisme» per desenvolupar l’activitat del ràfting, Duró va opinar que «és un projecte que està molt verd i no tenim explicacions». Així mateix, el conseller lauredià va manifestar que «queden molts dubtes a l’aire», motiu pel qual va recordar «el malestar que es palpa en la foscor dels projectes» de la corporació.

Un dels principals neguits que genera el ràfting és el cabal d’aigua, ja que per tal de dur a terme l’activitat FEDA haurà d’accelerar les turbines es en determinades franges horàries. Per aquesta raó, Farré va assegurar que «el fet que FEDA, per fer un favor en un moment donat, alliberi aigua no vol dir que estigui disposada o que el projecte per si mateix tingui viabilitat tècnica per instaurar-se com a activitat». En la mateixa línia va expressar-se Duró, qui va remarcar que es tracta «d’un acord puntual» i que la prioritat de la parapública és garantir el subministrament d’energia elèctrica.

L’activitat

El Comú de Sant Julià va oferir ahir més detalls sobre l’activitat del ràfting, que estarà disponible en tres franges horàries durant els dies de festa major. Així doncs, del 26 al 30 de juliol hi haurà diàriament tres sortides —12.30h, 15.00h, 17.00h— que recorreran una distància de quatre quilòmetres. El punt d’inici serà al Pont de Fontaneda i i l’arribada s’ubicarà just abans de la frontera hispano-andorrana. Per retornar als usuaris, està previst que el comú habiliti uns autobusos. El preu de l’activitat serà de 20 euros pels adults (a partir de 12 any) i de 18 euros pels infants (entre 5 i 11 anys). L’activitat tindrà un preu reduït amb la compra d’una entrada única a Naturlandia i un descompte del 50% per a residents lauredians amb el «carnet plata».

«La idea del comú és donar la cara al riu. És a dir, fins ara hem estat d’esquena al riu. Hem fet esforços per treure 55 tones de runa del riu. Perquè som nosaltres els que ens hem d’adequar al riu, no adequar el riu a les nostres necessitats» va reivindicar el cònsol major, Josep Miquel Vila, en declaracions a aquest rotatiu.

Reaccions a la tirolina

D’altra banda, els consellers de l’oposició es van mostrar reticents a les xifres econòmiques que va augurar Vila respecte als 700.000 euros d’ingressos anuals que generaria la construcció de la tirolina a Naturlandia. «No compartim la proposta econòmica ni jurídica de fer aquesta tirolina. Són números molt subjectius i poden produir-se a la inversa. Pot ser un incentiu o pot ser una hipoteca més pel parc» va sostenir Farré. «Sobre el paper els càlcul s’aguanten tots. S’ha de veure a qui se les imputen totes les despeses que corresponen» va exposar Duró.

Quant al format de la reunió de poble, Farré va dir que «tornem a estar dins d’una actuació de majoria comunal que decideix explicar el projecte i no consultar-lo quan ja està tot decidit i fet». Finalment, Duró va afirmar que «la visió del consol no és la manera de fer d’una corporació en una situació en una manera delicada. La gent esta cansada que s’inverteixin diners en Naturlandia i no tinguin retorn. El poble esperava poder-se expressar».