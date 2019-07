Vila vol reformar pisos buits per oferir lloguer

Tot i que tant sols li queden poc més de cinc mesos de mandat, el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, té el desig d’engegar un projecte «que no hi serem a temps i no l’acabarem de culminar» perquè «ens han faltat dos anys». La idea de Vila consisteix a crear «habitatges accessibles» a la parròquia a partir de reformar pisos desocupats per posar-los al mercat de lloguer.

«Tenim un conjunt de cases buides i a vegades és difícil que s’arreglin, a vegades per l’edat dels propietaris. I el que volem és estar al costat dels propietaris per equilibrar un lloguer amb constructors que arreglin els pisos», va expressar el cònsol major, qui va .admetre que aquest és «un tema que em mou amb ganes de poder arreglar» i que «m’agradaria portar a terme».

En aquest sentit, el pla del comú es basa en reactivar la rendibilitat d’aquells propietaris que tenen pisos buits, contribuir a les tasques rehabilitació que donin feina als constructors i, finalment, poder treure al mercat immobles a un preu econòmic. Amb tot, Vila va matisar que «els lloguers que ja hi ha a Sant Julià són barats».

Malgrat que el projecte encara no ha sortit a la llum i encara no està definit qui s’encarregarà del finançament com tampoc està quantificat el nombre de pisos buits que hi ha a la parròquia, Vila va posar en valor que el comú «col·labori perquè el poble s’arregli i surtin pisos dignes a lloguer. I que puguin sortir a un preu possible. Això és arreglar el poble i la qualitat de vida».