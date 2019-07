Portugal crea incentius per fer tornar els emigrats

El Govern de Portugal ha creat el programa Regressar per tal de donar suport al retorn dels emigrants portuguesos que sobretot van marxar del país durant el període de crisi econòmica. Concretament, la mesura que va aprovar-se el passat 5 de juliol preveu una ajuda directa als retornats que comencin a treballar a Portugal i inclou el reemborsament de la despesa en el transport de béns, així com d’aquelles derivades del reconeixement de les qualificacions acadèmiques o professionals i un incentiu financer addicional per a cada membre de la família del destinatari que resideixi a Portugal.

Cal recordar que la població portuguesa representa un col·lectiu significatiu al Principat i que, d’entre la població resident, es troba en segona posició, només per darrere dels espanyols. Segons dades del Departament d’Estadística, l’any 2018 representava, amb 9.175 lusitans, el 12% dels habitants d’Andorra. I malgrat que en els darrers anys els immigrants provinents de Portugal han anat disminuint, l’any passat van arribar-ne 386, el que representa un 10,1% del total de persones que van venir al Principat.

Evolució de la població lusitana

Si bé l’any passat la immigració portuguesa va créixer un 3,8% respecte al 2017, l’any anterior ho havia fet en un 23% respecte al 2016. De tota manera, després d’assolir el pic del 2005, amb l’entrada de 2.776 portuguesos, el que representava un 20,8% de la immigració al Principat, la tendència ha anat cap a la baixa. L’any 2006 ja va caure un 24,4%, fins als 2.099 immigrants; al 2007, un 24,4% més, fins als 1.587; i al 2008 ja va situar-se per sota del miler, amb una davallada del 53,6% i només 736 lusitans. Tot i que la caiguda va prolongar-se fins al 2014, quan només van entrar 244 lusitans al Principat, des d’aleshores ha començat repuntar lleugerament.