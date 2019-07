Actuació del Cor dels Petits Cantors a les Nacions Unides

El Cor dels Petits Cantors es troba fent una gira per Nova York. A la ciutat nord-americana va tenir l’oportunitat d’actuar a la seu de les Nacions Unides. Va participar a la recepció de la missió permanent del Principat d’Andorra a la institució i els seus components van poder conèixer de primera mà com funciona l’organisme. Aquesta era una de les actuacions que té programades el Cor dels Petits Cantors a Nova York, ja que també ho farà a l’església de Sant Ignasi de Loiola, l’església de la Sagrada Família i la Catedral de Sant Patrici.

Per El Periòdic

