Standard & Poor's millora la perspectiva sobre Andorra

L'agència de qualificació Standard & Poor's (S&P) ha revisat les perspectives sobre Andorra d'estable a positiva i ha refermat la qualificació en BBB/A-2. En la nota publicada per l'agència aquest divendres al vespre, els avaluadors reconeixen la continuïtat del Govern en les polítiques d'alineació amb els estàndards internacionals.



L'agència qualificadora valora de manera positiva la gestió pressupostària equilibrada de l'executiu, basada en un marc fiscal moderat i homologable i en una progressiva disminució del deute públic i destaca el sòlid marc fiscal i els desenvolupaments econòmics positius.



També destaquen la voluntat manifestada per Andorra d'adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI) que podria suposar una millora del ràting d'Andorra, així com l'evolució de les negociacions per un acord d'associació amb la Unió Europea que permetria l'accés al mercat interior.



Un cop més, S&P ha insistit en la implementació de la normativa duta a terme pel Principat en l'àmbit de les bones pràctiques del sistema financer en relació amb el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.



Per al ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, la valoració que se'n fa d'aquesta nova perspectiva és "molt positiva" i indica que "estem fent els deures bé". Jover ha recordat que els elements que es valoren estan associats a la pràctica pressupostària, i al Principat "tenim pressupostos equilibrats que ens porten a una reducció del deute de l'Estat". A més, ha encoratjat la tasca de l'antic ministre que liderava aquesta cartera, Jordi Cinca, i ha manifestat la seva "voluntat de continuar" en aquesta línia. D'altra banda, també s'ha encoratjat de tots els passos que Andorra ha fet els darrers anys pel que fa al sistema financer, així com la bona línia que s'està seguint de cara a l'acord d'associació i l'adhesió a l'FMI, "que ens permetrà créixer i diversificar l'economia", així com enfortir el país davant possibles crisis econòmiques.